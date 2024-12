Zerbin lascerà il Napoli a gennaio, ma resterà in Serie A: tre club su di lui

vedi letture

Il Napoli ha le idee chiare per il prossimo mercato di gennaio, sia in entrata che in uscita. Chi andrà certamente via è Alessio Zerbin. A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui ci sono tre ipotesi per il suo futuro: il Lecce (nell'ambito dell'affare quasi chiuso per Luis Hasa), Empoli e Monza.

Recentemente Furio Valcareggi, membro dell'entourage di Zerbin, ha preannunciato il suo addio a gennaio: "Il futuro di Zerbin? Può chiedere di andare a giocare altrove, siamo d’accordo con Manna. Marinelli ha parlato con Manna e troveremo un’alternativa, c’è molta attenzione intorno ad Alessio. A Napoli sono troppo più forti di lui".