Zerbin torna al Monza, battuta la concorrenza del Sassuolo: i dettagli dell'accordo col Napoli

vedi letture

In queste ore infatti Adriano Galliani ha definito l'operazione col Napoli per il ritorno in Brianza di Alessio Zerbin

Nuovo colpo offensivo per il Monza di Alessandro Nesta. In queste ore infatti Adriano Galliani ha definito l'operazione col Napoli per il ritorno in Brianza di Alessio Zerbin, giocatore che aveva conclusa la passata stagione in prestito proprio allo U-Power Stadium. L'operazione, secondo le ultime raccolte da TMW, si è chiusa con la formula del prestito secco oneroso, dunque senza opzioni per il futuro riscatto in mano al club della famiglia Berlusconi. Una trattativa durata diverse settimane che ha trovato la sua conclusione proprio in queste ore, col via libera da parte del Napoli che incasserà così un indennizzo per il suo prestito da qui alla fine del campionato.

Il Monza si assicura così un ulteriore rinforzo per l'attacco di questa stagione, col giocatore che lo scorso anno era sceso in campo 13 volte (con un assist all'attivo) sotto la guida di Raffaele Palladino. La società brianzola ha battuto la fortissima concorrenza del Sassuolo: i neroverdi, tramite il lavoro del ds Francesco Palmieri, si erano mossi con decisione per lui, ma alla fine la volontà del ragazzo di restare in Serie A ha fatto la differenza. Nelle prossime ore previste le visite mediche, la firma sul nuovo contratto e la relativa ufficialità.