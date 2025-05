Zerbin verso l'addio, l'agente: "Una squadra che fa l'Europa ci ha chiamati"

Giulio Marinelli, agente di Alessio Zerbin, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Zerbin ha fatto un ottima stagione a Venezia, è andato via da Napoli per giocare con continuità. Alessio ha fatto il titolare a Venezia, è cresciuto tantissimo e siamo molto contenti. Il suo futuro lo decideremo col Napoli che se decidesse di tenerlo saremmo felicissimi, altrimenti di comune accordo troveremo un’altra squadra.

La fase in cui dicevamo che l’allenatore lo deve valutare è già passata, Conte lo conosce avendolo avuto a disposizione per sei mesi. Adesso deve avere una collocazione precisa nella rosa, resterebbe a Napoli se fosse nella cerchia dei 18 e non dei 25. E’ vero che Zerbin piace molto a Sartori del Bologna, ci ha sempre chiamato per avere informazioni”.