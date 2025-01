Zhegrova, l’intermediario: “Contatti col Napoli a novembre! Costa almeno 40mln, non so se ADL…”

Serxhio Mezi, intermediario per l'Italia di Edon Zhegrova, esterno offensivo del Lille che piace al Napoli, ha parlato ai microfoni di Tele A durante la trasmissione Si Gonfia La Rete: “Il trasferimento di Zhegrova al Napoli dipende da molte variabili. Attualmente, è uno dei pochi giocatori con ben 10 proposte da club in tutta Europa. Sta facendo molto bene e non è più nella stessa situazione della scorsa estate, quando il trasferimento sarebbe stato più semplice. Ora il Lille ha alzato le pretese, soprattutto dopo le sue tante ottime prestazioni in Champions League. È naturale che riceva così tante richieste

In questo momento, per Zhegrova il problema con il Barcellona sarebbe la titolarità, non le cifre o il budget. Al contrario, per il Napoli la questione principale è proprio quella economica. Non credo che De Laurentiis possa permettersi di acquistare un giocatore a gennaio per una cifra così alta, che però io non sono autorizzato a rivelare. Ma, ripeto, che si tratta di una cifra elevata: non meno di 40 milioni.

Contatti con il Napoli? Sì, i primi contatti ci sono stati già da fine novembre, quando il giocatore stava brillando in Champions League. Tuttavia, il mercato cambia di continuo, ogni giorno, ogni ora, quindi dobbiamo aspettare per capire gli sviluppi.

Io vedrei meglio con la maglia del Napoli perché ha più possibilità di giocare ed è un grande club allenato da un top, ma quando arrivano offerte da club come Barcellona o Real Madrid, è difficile dire al ragazzo di non andare. Al momento, però, stiamo parlando più del mercato estivo che di gennaio. Nei prossimi giorni avremo maggiori certezze e capiremo il futuro di Edon.”