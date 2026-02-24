Champions, Sorloth-show! L’Atletico cala il poker al Brugge e vola agli ottavi

L’Atlético Madrid vola agli ottavi di finale di Champions League. La squadra di Simeone supera 4-1 il Club Brugge grazie alla tripletta di Alexander Sorloth e al gol di Johnny Cardoso. Dopo un avvio vivace, con un episodio dubbio in area belga - contatto tra Giuliano Simeone e Mignolet giudicato regolare dal VAR - sono gli ospiti a farsi vedere per primi, ma senza precisione. A sbloccarla è Sorloth con un’azione personale conclusa in diagonale. Il Brugge reagisce e trova il pari al 35’ con Ordonez sugli sviluppi di un corner, prima di sfiorare addirittura il sorpasso con Vetlesen, fermato da un grande intervento di Oblak.

Nella ripresa l’Atletico cambia passo e torna subito avanti con un potente tiro dalla distanza di Cardoso che infiamma lo stadio. I belgi provano a reagire, ma Oblak si fa trovare pronto anche sul tentativo di Tzolis. I Colchoneros controllano e colpiscono in contropiede: Lookman serve Sorloth che firma il 3-1, indirizzando definitivamente la gara. Nel finale arriva anche il poker, ancora con Sorloth che completa la tripletta sul secondo palo sugli sviluppi di un corner. L’Atletico sfiora persino il quinto gol con Llorente, ma il risultato non cambia: è festa grande al Metropolitano.