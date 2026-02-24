Domani Atalanta-Borussia, Palladino ci crede: “Vittoria col Napoli ci ha dato consapevolezza"

Raffaele Palladino, allenatore dell'Atalanta, ha parlato in vista della gara domani contro il Borussia Dortmund, che vale gli ottavi di Champions: "La vittoria di domenica ci ha dato grande consapevolezza dei nostri mezzi. Sicuramente sarà una partita molto bella che ci dobbiamo godere tutti quanti: dai tifosi fino alla squadra bisogna crederci tutti insieme. Noi ci proveremo e domani saremo 23 più 23 mila. Kolasinac ed Ederson? Ede ha avuto un piccolo affaticamento però è tutto risolto, nessun problema per Kolasinac. Sono entrambi a disposizione per domani sera".

Cosa avete imparato dopo la gara dell'andata?

"Abbiamo imparato molto da quella sconfitta. Analizzando i dettagli si può crescere, ma dobbiamo essere proprio attenti a tutto. Affronteremo una squadra di grande livello vista la qualità, e la Champions tende ad aumentare ciò".