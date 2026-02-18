Inter, si ferma Lautaro! Chivu: "Secondo me l’abbiamo perso"

vedi letture

Condizioni da valutare per Lautaro Martínez dopo la sfida tra Bodø/Glimt e Inter. Poco prima dell’ora di gioco, il tecnico Cristian Chivu ha deciso di richiamare in panchina il capitano nerazzurro, inserendo al suo posto Marcus Thuram. L’attaccante argentino ha lasciato il terreno di gioco con una leggera zoppia, a causa di un fastidio al polpaccio che ha subito acceso l’attenzione dello staff medico.

Una volta accomodatosi in panchina, anche per via delle rigide temperature norvegesi, Lautaro è stato accompagnato negli spogliatoi per ricevere le prime cure. Nelle prossime ore verranno effettuate le valutazioni del caso per chiarire l’entità del problema, che preoccupa non poco il tecnico nerazzurro.

Chivu ha parlato delle condizioni dell'argentino al termine della gara ai microfoni Prime Video: “Secondo me l'abbiamo perso, si è fatto male. Ma ci sono anche altri giocatori da valutare domani".

Anche Lautaro da valutare? "No, Lautaro si è fatto male".

Infortunio serio quindi? "Abbastanza".