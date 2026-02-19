Crollo Inter, Esposito frena critiche: "Bodo non ha nome, ma è squadra forte"

(ANSA) - MILANO, 18 FEB - "A caldo faccio fatica a dire quando ci è scappata di mano, ma il 2-1 e il 3-1 sono arrivati uno dopo l'altro e ci hanno dato una botta finale. Non siamo riusciti a reagire. Sicuramente è una sconfitta che pesa, ma abbiamo la fortuna di avere un'altra possibilità. Dobbiamo dimenticarla subito e pensare al Lecce, la qualificazione è ancora fattibile".

Lo ha detto l'attaccante dell'Inter Francesco Pio Esposito, intervistato da Amazon Prime Video dopo il ko col Bodo/Glimt. "Problema di atteggiamento? Non credo, il Bodo è una squadra forte, per quanto magari non abbia ancora un grandissimo nome. Non credo che abbiamo sbagliato atteggiamento, c'è da dare merito a loro, anche se noi potevamo far meglio. Non sono contento della mia partita, anche io potevo fare molto meglio". (ANSA).