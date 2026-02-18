Crollo Inter! Il Bodo dà una lezione a Chivu: finisce 3-1 ed al ritorno servirà la rimonta

Al Bodø/Glimt bisogna sempre prestare la massima attenzione: in Norvegia erano già cadute big come Manchester City e Atlético Madrid, e ora alla lista si aggiunge anche l’Inter. All’Aspmyra Stadion finisce 3-1 per i padroni di casa, che dopo un primo tempo equilibrato affondano i nerazzurri nella ripresa, complicando il cammino verso gli ottavi di UEFA Champions League. Chivu sorprende con diverse novità di formazione, concedendo riposo a diversi titolari e rilanciando Acerbi, Darmian, Barella in regia con Sucic e Mkhitaryan mezzali, oltre a Carlos Augusto ed Esposito. L’avvio è di marca norvegese per predominio territoriale, ma la prima grande occasione capita a Lautaro, chiuso al momento del tiro. Al 20’ Fet sblocca il match con il destro dopo una splendida azione rifinita da Hogh, ma l’Inter reagisce: palo di Darmian, errore di Barella e poi pareggio di Pio Esposito, rapido a girare in rete dopo un rimpallo favorevole su cross dello stesso Barella. Si va al riposo sull’1-1.

Nella ripresa l’Inter sembra poter prendere in mano la gara, colpendo un palo con Lautaro e rendendosi pericolosa con Carlos Augusto. Ma l’inerzia cambia improvvisamente: i nerazzurri commettono troppi errori, mentre la squadra di Knutsen cresce di intensità, anche dopo l’uscita di Lautaro per un problema al polpaccio. Tra il 61’ e il 64’ arriva l’uno-due decisivo: prima l’ex Milan Hauge fulmina Sommer con un sinistro potente, poi Hogh chiude una bella azione corale per il 3-1. Chivu prova a rimescolare le carte inserendo Thuram, Bonny, Zielinski e Luis Henrique, ma la reazione è sterile: solo un tiro alto di Thuram e qualche cross pericoloso. Nel finale il Bodø/Glimt gestisce con lucidità, mentre l’Inter non trova la forza per riaprire la partita: servirà un’impresa al ritorno per ribaltare le due reti di svantaggio.