Bodo/Glimt-Inter, le formazioni: riposano Thuram e Zielinski

L’Inter è attesa in Norvegia dal Bodø/Glimt per l’andata dei playoff di Champions League. Sul sintetico dell’Aspmyra Stadion, già teatro della caduta del Manchester City nella League Phase, i nerazzurri cercano un risultato che indirizzi la qualificazione agli ottavi, da completare al ritorno a San Siro tra una settimana. Calcio d’inizio alle 21, direzione di gara affidata al tedesco Daniel Siebert. Di seguito le formazioni ufficiali.

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge. All. Knutsen

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Darmian, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Esposito. All. Chivu.