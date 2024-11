5º posto Champions? Dietro accorciano ma l'Italia difende il 2° posto: il ranking UEFA aggiornato

Si è concluso il quinto turno di Champions League con le italiane che hanno collezionato stasera solo un pareggio e una sconfitta. La Juventus fa 0-0 fuori casa con l'Aston Villa, mentre il Bologna perde ancora, sconfitto al Dall'Ara dal Lille. In virtù di questi risultati, nel ranking UEFA stagionale Portogallo e Germania accorciano sul secondo posto occupato attualmente dall'Italia. Al termine della stagione le prime due nazioni in graduatoria avranno diritto a un posto in più in Champions League, quindi il 5° per la precisione in Serie A. L'Italia è già messa benissimo, considerando anche che gran parte delle squadre italiane ha enormi possibilità di finire agli ottavi o addirittura è già certa degli spareggi.

RANKING UEFA AGGIORNATO

INGHILTERRA 10.428 (7/7)

ITALIA 9.625 (8/8)

.........................................

PORTOGALLO 9.600 (5/5)

GERMANIA 9.125 (8/8)

SPAGNA 8.428 (7/7)

FRANCIA 8.357 (6/7)

BELGIO 7.600 (5/5)

REP.CECA 7.500 (4/5)

OLANDA 7.166 (5/6)

AUSTRIA 6.600 (4/5)