5º posto Champions? L’Italia adesso è seconda! Il ranking UEFA aggiornato

Si è concluso il martedì di Champions League con le italiane che hanno collezionato 3 vittorie. Grazie ai successi di Milan, Inter e Atalanta adesso abbiamo scavalcato il Portogallo al secondo posto nel ranking UEFA stagionale. Al termine della stagione le prime due nazioni in graduatoria avranno diritto a un posto in più in Champions League.

RANKING UEFA AGGIORNATO

INGHILTERRA 9.857 (7/7)

ITALIA 9.500 (8/8)

PORTOGALLO 9.200 (5/5)

GERMANIA 8.875 (8/8)

SPAGNA 8.428 (7/7)

FRANCIA 8.071 (6/7)

REP.CECA 7.500 (4/5)

BELGIO 7.400 (5/5)

OLANDA 6.833 (5/6)

POLONIA 6.375 (3/4)