5º posto Champions? L’Italia ormai ad un passo dal Portogallo: il ranking UEFA aggiornato

vedi letture

Serata di Champions League positiva per le italiane. Nella quarta giornata vincono Inter e Atalanta, i nerazzurri di misura contro l'Arsenal a San Siro e i bergamaschi 2-0 a Stoccarda.

Due vittorie che cambiano il ranking per federazioni, che determinerà due posti extra per la Champions League 2025/26, in favore dell'Italia . E' infatti confermato il terzo posto, l'Italia però accorcia ancora sulla seconda piazza occupata dal Portogallo. Di seguito il ranking UEFA aggiornato.

RANKING UEFA STAGIONALE AGGIORNATO

INGHILTERRA 8.857 (7/7)

PORTOGALLO 8.600 (5/5)

ITALIA 8.375 (8/8)

FRANCIA 7.785 (6/7)

GERMANIA 7.750 (8/8)

SPAGNA 7.285 (7/7)

REP.CECA 7.100 (4/5)

BELGIO 6.400 (5/5)

OLANDA 5.833 (5/6)

AUSTRIA 5.600 (4/5)