5º posto Champions? L'Italia resta 2ª ma la Spagna è ad un passo: il ranking UEFA aggiornato

Con l'andata dei playoff di Champions League si aggiorna anche il Ranking stagionale UEFA 2024/25, quello che assegna un posto extra alle prime due classificate della graduatoria. Un beneficio del quale l'Italia ha per esempio potuto godere quest'anno grazie agli ottimi cammini nella passata stagione.

Una vittoria per l'unica italiana in campo stasera: la Juventus batte 2-1 il PSV allo Stadium. In virtù di questo risultato, nel ranking UEFA stagionale l’Italia, seconda in classifica, accorcia leggermente sulla capolista Inghilterra e si vede avvicinare dalla Spagna terza. Di seguito il ranking UEFA aggiornato.

INGHILTERRA 20.892 (7/7)

ITALIA 17.562 (7/8)

SPAGNA 17.464 (6/7)

GERMANIA 14.921 (5/8)

PORTOGALLO 14.750 (4/5)

FRANCIA 14.213 (5/7)

BELGIO 13.150 (5/5)

OLANDA 11.916 (5/6)