5º posto Champions? L'Italia risale ed è già terza: il ranking UEFA aggiornato

Qualche risultato a sorpresa nella serata di Champions League che ha visto il successo del Milan al Bernabeu e il pareggio della Juventus in casa del Lille. Nella quarta giornata spicca anche il pesante tonfo del Manchester City, sconfitto 4-1 a Lisbona. Domina invece il Liverpool ad Anfield. Il Monaco passa invece 1-0 al Dall'Ara di Bologna.

Un pareggio, una vittoria e una sconfitta per le italiane che cambia il ranking per federazioni che determinerà due posti extra per la Champions League 2025/26. Terzo posto per l’Italia, tallonata dalla Francia. Ancora piuttosto lontane le primatiste Inghilterra e Portogallo. Di seguito il ranking UEFA aggiornato.

RANKING UEFA STAGIONALE AGGIORNATO

INGHILTERRA 8.857 (7/7)

PORTOGALLO 8.600 (5/5)

…………………………………..

ITALIA 7.875 (8/8)

FRANCIA 7.500 (6/7)

GERMANIA 7.500 (8/8)

REPUBBLICA CECA 7.100 (4/5)

SPAGNA 6.714 (7/7)

BELGIO 6.000 (5/5)

OLANDA 5.833 (5/6)

SVEZIA 5.500 (3/4)