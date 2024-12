5º posto Champions? L’Italia torna seconda: il ranking UEFA aggiornato

Si è conclusa il sesto turno di Champions League. Giornata positiva per le tre italiane impegnate stasera, che vincono due partite e ne pareggiano una. Vittorie pesanti per Milan e Juventus contro Stella Rossa e Manchester City, pari a Lisbona per il Bologna col Benfica.

In virtù di questi risultati, nel ranking UEFA stagionale l’Italia risale al secondo posto in classifica superando il Portogallo. Al termine della stagione le prime due nazioni in graduatoria avranno diritto a un posto in più in Champions League, quindi il 5° per la precisione in Serie A.

RANKING UEFA AGGIORNATO

INGHILTERRA 12.517 (7/7)

ITALIA 10.750 (8/8)

PORTOGALLO 10.675 (5/5)

SPAGNA 10.607 (7/7)

GERMANIA 10.125 (8/8)

FRANCIA 9.500 (6/7)

BELGIO 9.000 (5/5)

REP.CECA 8.300 (4/5)

OLANDA 7.666 (5/6)

POLONIA 7.500 (2/4)