A Budapest tutto facile per il City: battuto 2-0 il Gladbach

Alla Puskas Arena di Budapest il Manchester City di Pep Guardiola batte 2-0 il Borussia Monchengladbach, nell'ottavo d'andata di Champions League. La partita si sblocca al 29' con Bernardo Silva che di testa insacca su un bel traversone dalla sinistra di Joao Cancelo. Nella ripresa il raddoppio, ancora un cross di Joao Cancelo per la testa di Bernardo Silva, sponda per l'accorente Gabriel Jesus, che allunga con una zampata trafigge per la seconda volta Sommer.