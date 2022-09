A Napoli Klopp ha sempre perso, il Liverpool non ha mai vinto: le statistiche fanno sperare

Non ricordava questa statistica Jurgen Klopp. Ma davanti ai giornalisti ha voluto scherzare come spesso gli capita

Fonte: Tuttomercatoweb

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone

Non ricordava questa statistica Jurgen Klopp. Ma davanti ai giornalisti ha voluto scherzare come spesso gli capita: “Ci metto sempre un po’ a centrare gli obiettivi, magari questa sarà la volta buona”. Il riferimento è alla partita di stasera e alle sfide del passato che lo hanno visto sempre uscire a testa china dallo stadio del Napoli. Tre precedenti, tre sconfitte per il tedesco. Nel 2018/2019 finì 1-0, nel 2019/2020 2-0, ovviamente col Liverpool. Un doppio ko che aveva un precedente: nel 2013/2014 guidava il Borussia Dortmund e la trasferta partenopea si chiuse con un 2-1 per gli azzurri. Anche il Liverpool non ha tradizione propriamente favorevole al Maradona, o San Paolo: l’altro precedente riguarda l’europa League 2010/2011, finì 0-0. Insomma la storia è tutta dalla parte del Napoli, in attesa e con la speranza di scrivere un’altra pagina questa sera.