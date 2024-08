Ufficiale Accostato al Napoli, Dedic parte titolare in Salisburgo-Dinamo Kiev

Amar Dedic, esterno del Red Bull Salisburgo giocherà titolare nel match delle 20.45 contro la Dinamo Kiev, ritorno del play off di Champions League. Il bosniaco è stato accostato al Napoli in questi ultimi giorni di mercato come possibile rinforzo per la fascia destra.