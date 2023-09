Ad un passo dal Napoli, Kepa affronterà gli azzurri col Real ma svela: "Mi voleva un'altra big"

Kepa spiega la sua scelta di approdare al Real Madrid

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

L'ex obiettivo azzurro Kepa spiega la sua scelta di approdare al Real Madrid. Il portiere spagnolo, nei pensieri anche del Bayern Monaco per sostituire Sommer, ha svelato un retroscena di mercato poco prima del suo passaggio fra le file dei Blancos della Capitale. "Thomas Tuchel mi ha chiamato. Stavo per andare a Monaco. Poi, a causa di circostanze come l'infortunio di un collega, si è presentata l'opportunità di giocare per il Real.

Un'opportunità che il giocatore ha voluto cogliere al volo nonostante la corte dei campioni di Germania. "Alla fine il Real Madrid è il Real Madrid - prosegue l'ex estremo difensore del Chelsea -. Quando il Real Madrid ti chiama non ci pensi".