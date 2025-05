Sky - Inter, Pavard parzialmente in gruppo. Lautaro ci proverà per martedì

Inter già al lavoro in vista della semifinale di ritorno di Champions League contro il Barcellona, in programma per martedì a San Siro. Dopo la vittoria contro l'Hellas Verona di ieri sera, firmata da un gol su calcio di rigore di Asllani, la squadra di Simone Inzaghi è subito tornata in campo ad Appiano Gentile per preparare la partita che vale la finalissima della massima competizione europea.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Benjamin Pavard - alle prese con una distorsione alla caviglia - si è allenato parzialmente in gruppo e ha ripreso a lavorare con i compagni. Un buon segno, stando a quanto riferito dall'emittente satellitare, ma la giornata di domani sarà determinante per valutare i feedback e il dolore alla caviglia sinistra. Lautaro Martinez invece, che ha riportato un'elongazione ai flessori della coscia sinistra all'andata contro il Barcellona a Montjuic, ha lavorato a parte. Ma se ci sarà la minima possibilità di un suo impiego martedì a San Siro, allora Inzaghi lo utilizzerà.