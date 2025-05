Inter-Barcellona, polemiche su designazione di Marciniak: per stampa catalana è madridista

Le designazioni arbitrali per Inter-Barcellona fanno discutere in Catalogna. Se il fischietto polacco Szymon Marciniak vanta precedenti non proprio entusiasmanti per i nerazzurri da un punto di vista statistico, a Barcellona è polemica vera nei confronti della sua scelta, e persino di quella dell’AVAR, l’olandese Pol van Boekel.

Il “madridista” Marciniak. Sport, quotidiano catalano, la prende di petto e definisce così, ovviamente sulle sue pagine online, l’arbitro polacco. Tutto nasce da un video, circolato sui social, in cui lo si vedeva con un beauty case del Real Madrid. L’ultimo episodio discusso riguarda il calcio di rigore annullato a Julian Alvarez nella sfida di Champions tra Atlético Madrid e Real, ma viene ricordato anche un gol annullato a De Ligt in una partita tra Real e Bayern Monaco nella stagione 2023/2024, senza andare al monitor. Quanto a Van Boekel, il riferimento è a una sfida sempre tra Inter e Barcellona nel 2022/2023: prima il gol annullato a Pedri per un mani di Ansu Fati dopo un rimbalzo con Onana, poi il mani di Dumfries nell’area nerazzurra non sanzionato nei minuti finali di gara.

”Ancora polemiche”. Meno diretto nel titolo, ma il concetto è sempre lo stesso, l’altro quotidiano catalano Mundo Deportivo. Gli episodi richiamati per contestare la scelta di Marciniak sono i medesimi, mentre nel caso di Van Boekel si fa riferimento anche al rigore non concesso al Barça con il Bayern per un presunto fallo di Davies su Dembélé, sempre nella Champions 2022/2023.