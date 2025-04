Ufficiale Addio 5° posto Champions! L’Italia è fuori: arriva l'aritmetica per la Spagna

Pessime notizie per l'Italia, perché con l'eliminazione della Lazio si ha la matematica certezza che la squadra extra in Champions League nella prossima stagione sarà appannaggio della Spagna e non delle squadre nel nostro campionato, come avvenuto invece nella passata stagione su questa.

Il Ranking stagionale UEFA per il 2024/25, infatti, sancisce anche la sicurezza che la quinta squadra nella prossima Champions andrà alla Spagna. La corsa dell'Italia, in tal senso, è finita, comunque dovessero andare le sfide di Inter e Fiorentina (le ultime due squadre di Serie A rimaste in corsa in Europa) contro le spagnole Barcellona e Real Betis in Champions League e Conference.