Agosto dedicato alle coppe europee: ecco tutte le date di Champions ed Europa League

Il Corriere dello Sport oggi in edicola ricorda quello che sarà il calendario del calcio internazionale ad agosto. Deadline per i campionati fissata per il 2 agosto, l'eventuale andata degli ottavi è fissata proprio per quei giorni. Poi 6-7-8 agosto il ritorno di Champions ed Europa League. Tra il 10 e il 12 l'andata dei quarti delle due coppe, tra il 13 il 15 il ritorno. Poi, dal 17 al 19, semifinali d'andata, dal 20 al 21 il ritorno. Il 27 agosto finale di Europa League, il 29 di Champions League.