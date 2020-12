Ajax-Atalanta, pari senza reti al 45': con questo risultato nerazzurri avanti

Finisce la prima metà di gioco alla Johan Cruijff Arena tra Ajax e Atalanta, risultato fermo sullo zero a zero. Pochissime emozioni fino a questo momento, con entrambe le squadre che hanno giocato col freno a mano tirato. Tutto rimandato al secondo tempo, nella ripresa i lancieri dovranno forzare i ritmi per trovare il gol. Con questo risultato, nerazzurri agli ottavi di finale di Champions.