Ajax, Blind dopo il 6-1: "Non siamo dove vogliamo. Dobbiamo migliorare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la sconfitta per 6-1 dell'Ajax in casa contro il Napoli, Daley Blind, difensore della squadra olandese, ha parlato a beIN SPORTS: "Questo è un ko tosto e mostra che non siamo dove vogliamo essere. Abbiamo ancora tre partite da giocare, ma sappiamo che non sarà facile. Dobbiamo migliorare. Questo è l'unico modo".