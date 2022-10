Ajax-Napoli, niente trasmissione in chiaro: ecco dove vederla in tv (e streaming)

TuttoNapoli.net

Il Napoli affronta l'Ajax nella terza giornata del Gruppo A della fase a gironi di Champions League martedì 4 ottobre alle ore 21. Ecco dove vedere il match in tv e in live streaming.

Dove vederla in tv: Ajax-Napoli sarà trasmessa in diretta tv su Sky: i canali di riferimento su cui poter vedere la partita, sono Sky Sport Arena (numero 204 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite).

Dove vederla in streaming: il match sarà visibile anche in streaming su Sky Go - il servizio offerto da Sky ai propri abbonati - scaricando l'app su PC, smartphone o tablet, nonchè su NOW (la piattaforma live e on demand di Sky) e Mediaset Infinity, scaricando l'app Infinity+ su smart tv compatibili, telefoni cellulari e tablet, collegandosi al sito di Mediaset Infinity tramite computer o notebook, oppure utilizzando dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast.

Telecronaca: telecronisti Sky di Ajax-Napoli saranno Fabio Caressa e Giuseppe Bergomi, mentre non è stato ancora reso noto a chi sarà affidata la telecronaca su Mediaset Infinity.