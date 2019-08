Alisson eletto miglior portiere dell'ultima Champions: su Milik parata decisiva

Il portiere del Liverpool Alisson è stato votato come miglior numero uno dell'ultima edizione di Champions vinta proprio dai Reds. Il brasiliano è stato decisivo diverse volte ma la parata più importante è stata quella su Milik all'ultimo minuto, gesto decisivo per la qualificazione degli inglesi e fatale per il Napoli. Alisson ha superato Loris e Ter Stegen.