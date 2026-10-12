Allegri studia le mosse per il Villarreal: McTominay scalpita, novità per De Bruyne e Politano
Il Napoli si prepara alla trasferta di Champions League contro il Villarreal, con Massimiliano Allegri alle prese con alcune valutazioni di formazione. Il tecnico azzurro potrebbe confermare il 3-4-2-1, apportando però qualche modifica agli interpreti rispetto all'ultima uscita di campionato contro il Frosinone. Molto dipenderà dalle condizioni dei calciatori reduci da problemi fisici e dalle indicazioni che arriveranno dalla rifinitura.
Villarreal-Napoli, le possibili scelte di Allegri: McTominay e Politano verso una maglia da titolare
Come riferisce La Repubblica, una delle principali incognite riguarda Frank Anguissa, il cui eventuale ritorno tra i convocati sarà valutato dopo l'allenamento di questa mattina. Crescono, intanto, le possibilità di vedere Scott McTominay dal primo minuto: la mezz'ora disputata contro il Frosinone ha fornito segnali incoraggianti e lo scozzese potrebbe affiancare Lobotka in mezzo al campo.
Una soluzione che consentirebbe ad Allegri di avanzare Kevin De Bruyne sulla trequarti, alle spalle di Hojlund, con Neres possibile partner del belga.
Attenzione anche alla candidatura di Matteo Politano, partito dalla panchina nell'ultima gara perché non ancora al meglio. Il suo eventuale impiego sulla fascia destra comporterebbe lo spostamento di Di Lorenzo nel terzetto difensivo
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