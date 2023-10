Altro che squadra materasso: il Braga espugna Berlino al 94’!

Sono terminate da poco le prime due sfide della seconda giornata della fase a gironi della Champions League

Sono terminate da poco le prime due sfide della seconda giornata della fase a gironi della Champions League. Napoli e Inter, che scenderanno in campo tra poco, conoscono già i risultati delle loro rivali. Clamorosa rimonta del Braga a Berlino: la doppietta di Becker non basta alla squadra di casa, che subisce il gol decisivo al 94'. Nell'altro match il Salisburgo, dopo la vittoria di Lisbona, cede in casa alla Real Sociedad, che vola momentaneamente in testa al Gruppo D. Salisburgo - Real Sociedad 0-2: 7' Oyarzabal, 27' Mendez

Union Berlino - Braga 2-3: 30' e 37' Becker (UB), 41' Niakaté, 51' Bruma, 94' Castro