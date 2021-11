Ancelotti batte De Zerbi e vola al primo posto: il Real Madrid vince 2-1

Il Real Madrid di Carlo Anceotti vince di misura e non senza soffrire contro lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi e vola al primo posto nel Gruppo D di Champions League in attesa della sfida fra Inter e Sheriff Tiraspol di questa sera. Decisivo ancora una volta Karim Benzema autore di una doppietta inframezzata dalla rete di Fernando per gli ucraini.

Real Madrid-Shakhtar Donetsk 2-1

14’ , 61’Benzema (R), 39’ Fernando (S)