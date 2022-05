Ancelotti dopo finale Champions conquistata: "Questa è la grandezza di un club come il Real"

Carlo Ancelotti dopo l'incredibile rimonta del Bernabeu contro il Manchester City ha speso parole d'elogio per la società per cui lavora

© foto di Federico Titone

Carlo Ancelotti dopo l'incredibile rimonta del Bernabeu contro il Manchester City ha speso parole d'elogio per la società per cui lavora: "La grandezza di questo club è questa, è un club che non ti permette di arrenderti neanche quando tutto sembra finito. Ti dà la forza di continuare a lottare, di crederci ed è quello che abbiamo fatto. Abbiamo giocato una partita contro un avversario molto forte: nel momento in cui tutto sembrava finito abbiamo trovato le ultime energie per pareggiare. Quando sei capace di pareggiare la partita negli ultimi minuti hai un vantaggio psicologico molto grande. È successo tante volte, penso a una finale di Champions contro il Liverpool in cui ci hanno raggiunto alla fine, poi c'era tutt'altra energia".