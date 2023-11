Ancelotti nei guai: dopo Vinicius jr va ko anche Rodrygo! Salta il Napoli?

Non solo Vinicius jr. Il Brasile ha restituito al Real Madrid, che mercoledì sfiderà il Napoli, un altro infortunato: Rodrygo

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Non solo Vinicius jr. Il Brasile ha restituito al Real Madrid, che mercoledì sfiderà il Napoli, un altro infortunato: Rodrygo. Come riporta il quotidiano spagnolo AS, l'attaccante di Ancelotti è tornato dolorante e con un ginocchio infiammato per la botta subita nel corso della gara contro l'Argentina. Giovedì Rodrigo è stato sottoposto ai test e li ripeterà oggi per valutare l'entità del suo infortunio. A forte rischio la sua presenza per la gara di Champions, anche se la società confida che non si tratti di nulla di grave e che si risolva semplicemente con cure fisioterapiche.