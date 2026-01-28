Ancora Joao Pedro: il Chelsea si riporta avanti, 2-3 al Maradona

Ancora Joao Pedro: il Chelsea si riporta avanti, 2-3 al MaradonaTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:40Champions League
di Antonio Noto

All'83' il Chelsea si riporta in vantaggio ancora con Joao Pedro. L'attaccante brasiliano chiede e ottiene il triangolo a Cole Palmer, si invola verso la porta di Meret e in diagonale non lascia scampo al portiere azzurro.

Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica tutta azzurra, tutto il giorno! Potete seguirci in audio o in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le applicazioni per Smartphone (cercando "Radio Tuttonapoli" sugli store o cliccando qui per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche in auto col DAB Campania o le nuove Smart Tv Android ed LG.