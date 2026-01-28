Ancora Joao Pedro: il Chelsea si riporta avanti, 2-3 al Maradona
All'83' il Chelsea si riporta in vantaggio ancora con Joao Pedro. L'attaccante brasiliano chiede e ottiene il triangolo a Cole Palmer, si invola verso la porta di Meret e in diagonale non lascia scampo al portiere azzurro.
LiveNapoli-Chelsea 2-3 (Fernandez 18', Vergara 33', Højlund 42', Joao Pedro 60', 82'): super gol di Joao Pedro
