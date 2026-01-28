Champions, Napoli fuori! Juve, Inter e Atalanta ai playoff: classifica e verdetti

vedi letture

Tempo di verdetti in Champions League, con le italiane che non possono sorridere, visto che nessuna delle quattro ha staccato il pass per gli ottavi di finale. Disastro totale per il Napoli di Antonio Conte, campione d'Italia in carica: gli azzurri, dopo la sconfitta rimediata contro il Chelsea al Maradona sono infatti stati eliminati dalla competizione e hanno chiuso la League Phase al trentesimo posto, su trentasei.

Inter, Juventus e Atalanta accedono invece ai playoff di febbraio, con i nerazzurri di Chivu che hanno ritrovato la vittoria a Dortmund, dopo tre sconfitte consecutive. Un successo che però non è bastato per la qualificazione diretta agli ottavi di finale, visto il decimo posto in classifica. Tredicesima la Juventus di Spalletti, che non è andata oltre lo 0-0 contro il Monaco, mentre l'Atalanta, sconfitta dall'Union Saint Gilloise per 1-0, ha chiuso al quindicesimo posto. Magra consolazione per le tre italiane, che saranno teste di serie nel sorteggio dei playoff e giocheranno la gara di ritorno in casa. Di segjito la classifica definitiva e i verdetti.

1. Arsenal 24 (+19)2. Bayern 21 (+14)3. Liverpool 18 (+12)4. Tottenham 17 (+10)5. Barcellona 16 (+8)6. Chelsea 16 (+7)7. Sporting 16 (+6)8. Manchester City 16 (+6)

AI PLAYOFF

9. Real Madrid 15 (+9)

10. Inter 15 (+8)

11. PSG 14 (+10)

12. Newcastle 14 (+10)

13. Juventus 13 (+4)

14. Atl. Madrid 13 (+2)

15. Atalanta 13 (0)

16. Leverkusen 12 (-1)

17. Dortmund 11 (+2)

18. Olympiakos 11 (-4)

19. Club Brugge 10 (-2)

20. Galatasaray 10 (-2)

21. Monaco 10 (-6)

22. Qarabag 10 (-8)

23. Bodo/Glimt 9 (-1)

24. Benfica 9 (-3)

ELIMINATE

25. Marsiglia 9 (-3)

26. Pafos 9 (-3)

27. Royale Union SG 9 (-9)

28. PSV 8 (0)

29. Ath. Bilbao 8 (-5)

30. Napoli 8 (-6)

31. FC Copenhagen 8 (-9)

32. Ajax 6 (-13)

33. Francoforte 4 (-11)

34. Slavia Praga 3 (-14)

35. Villarreal 1 (-13)

36. Kairat Almaty 1 (-15)