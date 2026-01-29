L’incredibile statistica: solo due Scudettate subito fuori in 25 anni, entrambe con Conte

di Antonio Noto
di Antonio Noto

Ancora Europa e Champions amara per Antonio Conte, che viene eliminato col Napoli nella League Phase della maggiore competizione europea. Negli ultimi 25 anni una sola volta la squadra campione d'Italia in carica era stata eliminata nella prima fase della Champions League e anche quella volta era una squadra allenata dal tecnico salentino: la Juventus. Una stastica enorme, su ben 25 anni, che denota tutte le difficoltà nel gestire il doppio impegno da parte del tecnico dei partenopei. 