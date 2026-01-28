L'Inter passa a Dortmund: Dimarco e Diouf firmano la vittoria


di Antonio Noto

Vittoria di grande spessore per l’Inter in casa del Borussia Dortmund: i nerazzurri conquistano i tre punti grazie a una splendida punizione di Dimarco e al gol nel recupero di Diouf. Dopo un avvio complicato, segnato dall’enorme occasione sprecata da Guirassy, la squadra di Chivu cresce con il passare dei minuti e chiude il primo tempo sullo 0-0, mostrando segnali di reazione e maggiore pericolosità.

Nella ripresa l’Inter prende il controllo del match, resiste alle fiammate tedesche e crea diverse occasioni fino al meritato vantaggio. La perla su calcio piazzato di Dimarco all’81’ rompe l’equilibrio, mentre nel finale Diouf mette il sigillo sul successo. Un risultato che conferma solidità, personalità e ambizioni europee dei nerazzurri.