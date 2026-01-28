L'Inter passa a Dortmund: Dimarco e Diouf firmano la vittoria
Vittoria di grande spessore per l’Inter in casa del Borussia Dortmund: i nerazzurri conquistano i tre punti grazie a una splendida punizione di Dimarco e al gol nel recupero di Diouf. Dopo un avvio complicato, segnato dall’enorme occasione sprecata da Guirassy, la squadra di Chivu cresce con il passare dei minuti e chiude il primo tempo sullo 0-0, mostrando segnali di reazione e maggiore pericolosità.
Nella ripresa l’Inter prende il controllo del match, resiste alle fiammate tedesche e crea diverse occasioni fino al meritato vantaggio. La perla su calcio piazzato di Dimarco all’81’ rompe l’equilibrio, mentre nel finale Diouf mette il sigillo sul successo. Un risultato che conferma solidità, personalità e ambizioni europee dei nerazzurri.
Conte in conferenza: "Spalletti porti rispetto, non deve permettersi! Senza Neres non c'è creatività. Peccato per Copenaghen. Sul Chelsea e gli infortuni..."
Napoli-Chelsea 2-3 (Fernandez 18', Vergara 33', Højlund 42', Joao Pedro 60', 82'): super gol di Joao Pedro
Napoli-Chelsea 2-3 (Fernandez 18', Vergara 33', Højlund 42', Joao Pedro 60', 82'): super gol di Joao Pedro
Da 0 a 10: la balla spaziale di Spalletti, la sciagura del rigore a Di Lorenzo, la due sconfitte di Conte e il dubbio su Vergara
Milinkovic-Savic non è al meglio! Proverà a stringere i denti per esserci con la Juve
Sindaco Manfredi a Radio Tutto Napoli: "Presto cittadinanza per ADL! Su restyling Maradona e nuovo stadio..."
Conte in conferenza: "Zero attenuanti! L'abbiamo buttata nel 2T. Mercato? Non so se club interverrà"
