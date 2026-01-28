Playoff Champions, quali avversarie per le italiane? L'Inter può trovare Mourinho

Con la classifica ormai definita, prendono forma i possibili incroci di playoff e ottavi di finale, con tre italiane ancora in corsa e tutte con il vantaggio del ritorno in casa. L’Inter potrebbe vivere un playoff dal grande fascino contro il Benfica di José Mourinho, qualificato in extremis grazie al clamoroso gol al 98’ del portiere Trubin. L’alternativa è il Bodo/Glimt, teoricamente più morbida ma da non sottovalutare dopo i successi contro Manchester City e Atlético Madrid.

Percorso insidioso anche per Juventus e Atalanta. I bianconeri rischiano il Galatasaray, rievocando i fantasmi del 2013/14, contro una squadra piena di volti noti come Osimhen, Icardi e il nuovo arrivato Noa Lang; più abbordabile il Brugge, ma reduce da un exploit europeo. Per l’Atalanta invece non ci sono sconti: o il Pireo dell’Olympiacos o il muro giallo del Borussia Dortmund, con ottavi sulla carta proibitivi. Il quadro definitivo arriverà dal sorteggio di Nyon, venerdì 30 alle ore 12.