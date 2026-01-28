Napoli eliminato nella fase gironi-campionato: non accadeva da 7 anni!

Napoli eliminato nella fase gironi-campionato: non accadeva da 7 anni!TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 23:14Champions League
di Antonio Noto

Il Napoli perde in casa contro il Chelsea e dice addio alla Champions. Il club azzurro è stato eliminato nella fase a gironi/campionato in Champions League per la prima volta dal 2018/19; nelle precedenti tre edizioni i partenopei avevano sempre superato la prima fase del torneo.  A riportare il dato statistico su X, è Opta.

Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica tutta azzurra, tutto il giorno! Potete seguirci in audio o in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le applicazioni per Smartphone (cercando "Radio Tuttonapoli" sugli store o cliccando qui per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche in auto col DAB Campania o le nuove Smart Tv Android ed LG.