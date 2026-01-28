Poche emozioni tra Monaco e Juventus: finisce 0-0
Nessun gol e poche emozioni al Louis II, dove Monaco e Juventus si annullano sullo 0-0 nell’ultima giornata della fase campionato di Champions League. Spalletti sorprende lasciando inizialmente fuori Yildiz, Locatelli, Cambiaso e David, rischiando subito grosso dopo un minuto per l’errore di Perin su Akliouche. Il Monaco trova anche il gol con Balogun, annullato però per fallo su Kalulu. La Juve prova a prendere in mano il gioco, ma senza ritmo né vere occasioni.
Nella ripresa Spalletti cambia subito volto alla squadra inserendo Yildiz, ma l’inerzia del match non cambia. È il Monaco a gestire meglio il possesso, pur senza creare reali pericoli, limitandosi a conclusioni dalla distanza facilmente controllate da Perin. Col passare dei minuti la partita si spegne definitivamente. Lo 0-0 finale certifica la qualificazione della Juventus ai playoff di Champions League.
