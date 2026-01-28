L'Atalanta si suicida con l'Union-SG: sfumano gli ottavi diretti

La sconfitta di Bruxelles pesa come un macigno per l’Atalanta, non solo per la prestazione opaca ma soprattutto per le conseguenze in classifica. L’1-0 contro il non irresistibile Union Saint-Gilloise costa ai nerazzurri la qualificazione diretta agli ottavi di Champions League, un traguardo che sembrava alla portata. La Dea dovrà ora passare dagli insidiosi playoff, allungando il proprio cammino europeo e complicando una stagione già fitta di impegni. Un passo falso che lascia inevitabilmente amaro in bocca.

Il risultato è lo specchio di una serata storta, segnata da errori difensivi e da una gestione poco lucida dei momenti chiave. L’Atalanta ha concesso troppo a un’Union ordinato e aggressivo, venendo punita dal gol di Khalaili al 70’. Il rammarico aumenta per il clamoroso errore di Sulemana nel recupero, che ha negato il pareggio. Ora serviranno solidità mentale e carattere per trasformare i playoff in un’occasione di riscatto.