Ancora Morata, la Juve vince al 92': bianconeri agli ottavi

All'Allianz Stadium termina 2-1 la sfida di Champions League tra Juventus e Ferencvaros. Ungheresi a sorpresa in vantaggio al 19' con Uzuni, che trova la deviazione vincente sul cross di Nguen sporcato in tackle da Alex Sandro. La Juventus si riversa in attacco per trovare il pareggio e lo trovo col solito Cristiano Ronaldo al 35',saltato secco Dvali e fulminato di sinistro Dibusz con una conclusione bassa e potente. Nella ripresa due grandi occasioni per i bianconeri con due legni colpiti da Bernardeschi e Morata. Al 92' la Juventus trova in extremis la rete della vittoria ancora con Alvaro Morata, che colpisce di testa sul secondo palo. Con questa successo i bianconeri si portano al secondo posto del girone G con 9 punti, alle spalle del Barcellona a 12, e passano matematicamente il turno approdando agli ottavi di finale.