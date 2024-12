Ancora un pari per il Bologna: 0-0 a Lisbona col Benfica

Il Bologna pareggia 0-0 sul campo del Benfica, una partita combattuta, ruvida, fisica in tanti suoi frangenti ma che numeri alla mano regala pochissime occasioni da gol agli uomini di Vincenzo Italiano. Un punto che serve più al morale che alla classifica di Champions League, a questo punto quasi compromessa definitivamente

Nel primo tempo succede pochissimo: il Bologna dopo lo spavento iniziale, con gol annullato per fuorigioco a Pavlidis, prende in mano la gestione del gioco e del pallone e cerca di tenere lontano dalla propria area di rigore il Benfica. Crea però pochissime azioni pericolose, come dimostrano gli zero tiri in porta. I lusitani invece prima reggono il colpo e poi rischiano di beffare i rossoblù con una bellissima girata al volo di Angel Di Maria ben controllata da Skorupski.