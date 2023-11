Anguissa pareggia e si prende il bacio di Mazzarri: 2-2 al Bernabeu

Al 47' il Napoli pareggia al Bernabeu con Anguissa!

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Al 47' il Napoli pareggia al Bernabeu con Anguissa! Di Lorenzo scucchiaia in area per Anguissa, che prima tenta il cross, ribattuto da Ceballos, poi si ritrova la palla sul destro ed esplode una conclusione potentissima che non dà scampo a Lunin! Esultanza sotto la panchina con Mazzarri che partecipa e bacia il camerunense.