Arriva la prima vittoria in Champions: tris bianconero al modesto Maccabi

All'Allianz Stadium la Juventus batte 3-1 il Maccabi Haifa. Bianconeri in vantaggio al 36' grazie al gol messo a segno da Rabiot su delizioso assist di Di Maria. Raddoppia Vlahovic al 51', ancora Di Maria lancia sul filo del fuorigioco il serbo che da posizione ravvicinata supera Cohen. Dopo l'ora di gioco prima il Maccabi sfiora la rete con un palo di Atzili e poi viene annullato, per fuorigioco, un gol di Vlahovic. Al 76' gli israeliano riaprono il match con David, che deposita il pallone nella porta sguarnita dopo un lancio lungo di Chery. All'82' ancora Rabiot ristabilisce le distanze grazie ad un colpo di testa dagli sviluppi di un calcio d'angolo. Il risultato non cambia più nonostante un altro palo nel finale per il Maccabi ancora di Atzili. E' la prima vittoria in Champions per la Juventus.