Arthur scarica il Barça: non tornerà per la sfida col Napoli, club imbestialito

Clamoroso risvolto in casa Barcellona, dove domani riprenderanno gli allenamenti in vista della sfida dell'8 agosto contro il Napoli. Arthur, che prossimamente vestirà la maglia della Juve con Pjanic che approderà in terra catalana, ha comunicato al Barça che al momento è in vacanza in Brasile e non tornerà per la sfida contro il Napoli. Il club catalano, ovviamente imbestialito per la decisione del proprio giocatore, ha minacciato di prendere provvedimenti disciplinari nei confronti di Arthur che, però, sembra ovviamente intenzionato a restare comunque in Brasile.