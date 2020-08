AS - Messi all'intervallo: "Non facciamo gli str****, possiamo fargliene otto!"

All'intervallo di Barcellona-Napoli sul punteggio di 3-1 per i catalani, ma con il rigore appena segnato da Lorenzo Insgine, Lionel Messi, da buon capitano, ha mantenuto alta la concentrazione dei suoi. Come riporta il quotidiano spagnolo AS e come documentato da un video rilanciato da diversi media spagnoli, l'argentino ha tenuto un discorso nello spogliatoio blaugrana. Forti e chiare le parole di Leo: "Adesso dobbiamo andar fuori forti. Non facciamo gli str***i adesso eh, abbiamo due gol di vantaggio. Giochiamo tranquilli più che mai che gliene facciamo otto".