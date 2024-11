Atalanta a valanga a Berna: 6-1 allo Young Boys, 7 vittorie di fila per Gasp

vedi letture

A Berna l'Atalanta sommerge di gol lo Young Boys, la squadra di Gasperini s'impone per 6-1. L'Atalanta si porta avanti con il primo gol in Champions League di Retegui su una verticalizzazione perfetta di de Ketelaere. Il vantaggio dura giusto 120 secondi, gli svizzeri trovano il pari su angolo: bella battuta di Ugrinic, colpo di testa di Ganvoula in anticipo su Hien ed è 1-1 dopo poco più di dieci minuti di gioco. La partita sembra equilibrata e invece comincia il De Ketelaere-show. Al 28' arriva il gol dell'ex Milan, con una bella girata di mancino. Quattro minuti più tardi sempre il belga protagonista: assist geniale per Kolasinac, scattato in profondità, e a tu per tu col portiere l'ex Arsenal non sbaglia la rete del 3-1. Dal tris al poker, subito dopo. Retegui, dopo essersi sbloccato, ci prende gusto e ancora su assist di de Ketelaere - migliore in campo fin qui - sigla la doppietta personale.

In apertura di secondo tempo l'Atalanta dilaga e si porta sul 5-1 con la seconda rete (dopo tre assist) di CDK, che salta gli avversari come birilli e, anche complice una deviazione, sigla la cinquina. Con un risultato così rotondo, poi, la Dea si mette in gestione e non rischia mai. Al 90' arriva anche il 6-1. C'è gloria anche per Samardzic, che parte da destra, converge al centro e col mancino trafigge il portiere. Finisce così, con un trionfo dell'Atalanta, al settimo successo consecutivo.