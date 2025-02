Ufficiale Atalanta-Brugge, le formazioni: Gasp si affida a De Ketelaere-Retegui

Notte di Champions per l'Atalanta. La squadra di Gian Piero Gasperini cerca la rimonta sul Brugge per festeggiare il passaggio agli ottavi di finale. Si parte dal 2-1 per i nerazzurri belgi della gara di andata, arrivato come tutti ben sappiamo con un calcio di rigore inesistente concesso ai padroni di casa a ridosso del 90'. Alla Dea servirà dunque portare a casa l'intera posta in palio con almeno due gol di scarto sei si vorranno evitare i tempi supplementari e gli eventuali calci di rigore.

Gian Piero Gasperini si affida a Retegui e De Ketelaere in attacco innescati da Pasalic. Sulla corsia di destra Cuadrado vince il ballottaggio con Bellanova mentre De Roon e Ederson sono i centrali con Zappacosta a sinistra. In difesa scelte obbligate con Toloi, Dkimsiti e Kolasinac davanti a Carnesecchi.

Nicky Hayen conferma la formazione dell’andata con Jutglà in attacco supportato da Talbi a destra, Vanaken al centro e Tzolis a sinistra. A centrocampo con Onyedika c’è Jashari mentre in difesa protezione della porta di Mignolet gioca il quartetto formato da Seys, Ordonez, Mechele e De Cuyper. Di seguito le formazioni ufficiali.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Cuadrado, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Retegui. All. Gasperini.

CLUB BRUGGE (4-2-3-1): Mignolet; Seys, Ordonez, Mechele, De Cuyper; Jashari, Onyedika; Talbi, Vanaken, Tzolis; Jutglà. All. Hayen.