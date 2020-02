Atalanta, che fortuna: il Valencia ha perso anche l'unico difensore titolare

Dopo la vittoria per 4-1 contro il Valencia, per l'Atalanta la qualificazione ai quarti di Champions sembra ormai scontata. Un altro segnale arriva proprio dalla Spagna, dove per la Dea spunta una buona notizia: anche José Luis Gaya, unico difensore titolare nel corso del match di andata contro gli orobici (visto che mancavano tre quarti della difesa titolare, oltre al portiere e la punta titolare, Rodrigo, vicino a Napoli e Barcellona in estate), è stato vittima di un infortunio nelle ultime ore, come riportato dallo stesso club spagnolo sui social .

🦇 OFICIAL | Parte médico del @valenciacf



🚑 @jose_gaya sufre unas molestias musculares en la cara posterior del muslo de la pierna derecha



🤕 Queda pendiente de evolución pic.twitter.com/NfgKjqc92y — El Partidazo de COPE (@partidazocope) February 21, 2020